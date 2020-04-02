Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета принял решение об отмене Уимблдона-2020 - третьего из турниров Большого шлема. Соревнования были запланированы на с 29 июня по 12 июля.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета принял решение об отмене Уимблдона-2020 — третьего из турниров Большого шлема. Соревнования были запланированы на с 29 июня по 12 июля.Но в связи с пандемией коронавируса было принято решение отменить Уимблдон. Подготовка к соревнованиям была свернута. 134-й розыгрыш турнира пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года.В последний раз проведению Уимблдону помешала вторая мировая война. Начиная с 1945 турнир ежегодно проводился на травяных кортах пригорода Лондона.