Строительство трассы М-12 спровоцировало в областном центре кадровый дефицит в сфере пассажироперевозок. Об этом рассказал руководитель департамента по труду и занятости Андрей Григорьев.

Строительство трассы М-12 спровоцировало в областном центре кадровый дефицит в сфере пассажироперевозок. Об этом рассказал руководитель департамента по труду и занятости Андрей Григорьев. Первыми на стройку автобана поехали водители владимирских автобусов. Им предложили высокие зарплаты – до 80 тысяч рублей. По словам Григорьева, в ситуацию пришлось даже вмешаться городским властям. Андрей Григорьев, директор областного департамента