Злоумышленник приобрел наркотическое средство для последующего сбыта путем тайниковых закладок на территории Северного административного округа города Москвы...

Сотрудники полиции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотического средства в крупном размере.Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Сокол г. Москвы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. 27-летний житель Подмосковья на территории района вел себя подозрительно, чем привлек внимание полицейских.В ходе оперативной работы с задержанным стало известно об адресах, где были сделаны тайниковые закладки. При обследовании дворовых территорий полицейскими обнаружено и изъято 10 свертков с веществом неизвестного происхождения. Также при личном досмотре у задержанного обнаружено и изъято 22 свертка с неизвестным веществом, общей массой 56 граммов. Согласно результатам исследования части изъятого материал содержит в своем составе наркотическое средство – кокаин. Остальное вещество направлено на экспертизу.Полицейскими установлено, что злоумышленник приобрел наркотическое средство для последующего сбыта путем тайниковых закладок на территории Северного административного округа города Москвы.Следствием ОМВД России по району Сокол г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29