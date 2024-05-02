Туристические суда начнут ходить по реке Каменке в Суздале с этой недели. Речной трамвайчик уже работает с 1 мая. Как сообщают в группе «Суздаль. Гид по развлечениям», на судне можно будет

Туристические суда начнут ходить по реке Каменке в Суздале с этой недели. Речной трамвайчик уже работает с 1 мая. Как сообщают в группе «Суздаль. Гид по развлечениям», на судне можно будет послушать экскурсию с помощью аудиогида. Трамвай отправляется каждый час с полудня до семи вечера. Длительность экскурсии – 45 минут. О стоимости и бронировании можно