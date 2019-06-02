Китай никогда не уступит США в принципиальных вопросах в торговых переговорах. Об этом говорится в Белой книге, которую 2 июня представил китайский Госсовет. Как разворачивается санкционное противостояние Пекина и Вашингтона, и к чему оно может привести?

Китай никогда не уступит США в принципиальных вопросах в торговых переговорах. Об этом говорится в "Белой книге", которую 2 июня представил китайский Госсовет. Как разворачивается санкционное противостояние Пекина и Вашингтона, и к чему оно может привести?"Для того чтобы сотрудничать, нужны двое, для того чтобы затеять драку, довольно и одного. Надеемся, что американская сторона будет работать с нами, руководствуясь общими целями, без конфликтов и конфронтаций", — заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.Власти Поднебесной вновь и вновь подчеркивают: к пресловутой драке, прежде всего экономической, в виде обмена санкциями и тарифами, стремятся вовсе не они. Но признаются, они готовы к любому развитию событий."Китай не хочет торговой войны, но не боится ее. И готов бороться, если это потребуется. Эта позиция Китая не изменилась", — подчеркнул заместитель руководителя пресс-канцелярии Госсовета КНР Го Вэйминь.На пресс-конференции в Пекине члены Госсовета представляют так называемую "Белую книгу" — объяснение официальной позиции властей по поводу торгового противостояния Китай-США. Заявления в основном звучат миролюбивые, но несколько раз говорится: вредить Пекин никому не хочет, но и уступать в ущерб себе не намерен."В "Белой книге" отмечается, что разногласия между Соединенными Штатами и Китаем в области экономики и торговли наносят ущерб интересам обеих стран и всего мира. Дополнительные тарифы США наносят ущерб другим странам, не принося им пользы, препятствуя двусторонней торговле и торговле. Торговая война не делает Соединенные Штаты "снова великими", а только ведет к росту стоимости товаров американских предприятий, повышает их внутренние цены, влияет на экономический рост, благополучие людей и препятствует экспорту в Китай", — указал Го Вэйминь.Насчет "снова великими" — намек на любимый девиз Дональда Трампа, и его самого, как первопричину антикитайских санкций и тарифов. Сам Трамп не спешит менять курс, наоборот, говорит, что это единственно возможный разумный подход. По крайней мере, в Twitter он пишет именно это.When you are the “Piggy Bank” Nation that foreign countries have been robbing and deceiving for years, the word TARIFF is a beautiful word indeed! Others must treat the United States fairly and with respect — We are no longer the “fools” of the past!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июня 2019 г.Вероятно, Трамп может в самом скором времени пересмотреть свое отношение к тарифам и пошлинам. На американские меры Китай отвечает зеркально — страдают в итоге потребители в США. На недавнее решение увеличить пошлины на китайские товары с 10 до 25 процентов Китай ответил так: с 1 июня обложил дополнительными пошлинами свыше пяти тысяч наименований американских товаров, на общую сумму в 60 миллиардов долларов.Проблемы возникли и у американских специалистов, работавших на компанию Huawei: с ними разорвали контракты, и попросили покинуть Китай. Решение было принято после того, как Штаты объявили Huawei угрозой национальной безопасности и внесли ее в черный список.По информации издания South China Morning Post, корпорация вынужденно сокращает объемы производства смартфонов — завод Foxconn в Шеньчжене остановил несколько линий, где производились телефоны этой марки. По данным СМИ, прекращается в первую очередь выпуск смартфонов, которые планировали отправить на экспорт.Об этом можно судить по ситуации с недавней новинкой — Honor 20. В Китае он уже поступил в продажу и пользуется спросом, в то время как в Европе купить этот смартфон — проблема. Прежде всего из-за американских санкций. Отметим, китайский завод Foxconn известен в первую очередь как самое крупное производство смартфонов Apple. Они пока выпускаются в прежнем объеме.