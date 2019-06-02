Националисты повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове и установили на постаменте флаг Украины.

Националисты повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, передает ТАСС. Скульптура была установлена недалеко от Дворца спорта в 1994 году. Несколько лет назад украинские националисты добились переименования станции метро "Маршала Жукова" и проспекта его имени (сейчас это проспект имени диссидента-эмигранта Петра Григоренко). Однако добиться демонтажа бюста официальными путями им так и не удалось. Год назад националисты повалили памятник, однако мэр города распорядился вновь установить бюст на постамент.В воскресенье националисты, пикетирующие съезд местной партии "Доверяй делам" в Харькове, устроили "коридор позора" делегатам, направлявшимся на мероприятие. А затем толпа направилась к памятнику и сбросила бюст с постамента. "Жукову нет места на Украине", — заявил руководитель восточного крыла партии "Национальный корпус" (запрещена в РФ) Максим Жорин в эфире телеканала "112 Украина". Полицейские пытались усмирить вандалов и попытались воспрепятствовать разгрому памятника, однако им это не удалось. Вместо бюста Жукова на постаменте был установлен флаг Украины.Мэр Харькова Геннадий Кернес вновь заявил, что бюст Жукова и в этот раз будет восстановлен, сообщает агентство "МедиаПорт". Восстановительные работы проведут за счет средств фонда "Возрождение". Конкретную сумму и дату Кернес не озвучил, однако отметил, что памятник отремонтируют "в ближайшее время".