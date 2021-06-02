В ходе общения незнакомец открыто похитил у гражданина денежные средства в размере 200 тысяч рублей и затем скрылся на автомобиле марки BMW...

«Сотрудники Московского уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве во взаимодействии с коллегами из ОУР УВД по ТиНАО, МО МВД России "Коммунарский" г. Москвы задержали подозреваемого в грабеже», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 37-летний житель столицы. По словам мужчины, он находился на парковке около магазина, когда неожиданно к нему подошел ранее неизвестный мужчина. В ходе общения незнакомец открыто похитил у него денежные средства в размере 200 тысяч рублей и затем скрылся на автомобиле марки BMW.Следствием МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».В результате оперативно-розыскных мероприятий на Хабаровской улице сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Имеются основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению более четырех аналогичных противоправных деяний на территории Московского региона. Предварительное расследование продолжается.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27