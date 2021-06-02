На реализацию проекта монастырь получил президентский грант размером 458 тысяч рублей.

Во Владимире мужской монастырь, расположенный в микрорайоне Доброе, получил президентский грант размером 458 тысяч рублей на организацию пункта питания и первичного приёма бездомных и граждан, попавших в трудную ситуацию.Пункт приёма представляет из себя вагончик, оборудованный мебелью, душем и туалетом. Нуждающихся накормят, переоденут в чистую одежду и помогут разобраться с житейскими неурядицами.«Подопечные общаются со специалистами соцучреждений, городского центра реабилитации, послушниками и священниками Свято-Боголюбского Алексиевского монастыря.Сюда уже обращаются бездомные, оставшиеся без жилья жертвы мошенников, беременные женщины, решившиеся на аборт, а также люди, пострадавшие от домашнего насилия. Приходят и подростки, ушедшие из дома из-за семейных конфликтов.Пункт открыт по вторникам и четвергам с 13 до 15 часов. Адрес: Константино-Еленинский проезд, дом №8.Номер телефона: 8 – 915-756 – 12-63.