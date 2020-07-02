На онлайн-турнире Chessable Masters, третьем этапе тура Magnus Carlsen Chess Tour, продолжаются полуфиналы. Организатор состязаний чемпион мира Магнус Карлсен уже вышел в финал, а россиянин Ян Непомнящий во второй встрече обыграл Аниша Гири из Нидерландов и сравнял счет в микро-матче.

На онлайн-турнире Chessable Masters, третьем этапе шахматного тура Magnus Carlsen Chess Tour, продолжаются полуфиналы. Организатор состязаний чемпион мира Магнус Карлсен уже вышел в финал, а россиянин Ян Непомнящий во второй встрече обыграл Аниша Гири из Нидерландов и сравнял счет в микро-матче.Проиграв первую часть полуфинала (1:3), россиянин достаточно уверенно выиграл вторую – 2,5:1,5. Теперь российского гроссмейстера и его соперника ждет третий раунд, в то время как Карлсен ждет своего конкурента по финалу. Ранее Непомнящий выиграл у Владислава Артемьева, а Гири – у третьего россиянина Александра Грищука.