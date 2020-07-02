Финальный матч Кубка Дании между Ольборгом и Сеннерйюском был прерван на 15 минут из-за несоблюдения зрителями социальной дистанции. Встреча завершилась победой Сеннерйюска 2:0.

Финальный матч Кубка Дании по футболу между "Ольборгом" и "Сеннерйюском" был прерван на 15 минут из-за несоблюдения зрителями социальной дистанции. Встреча завершилась победой "Сеннерйюска" 2:0.Главный арбитр прервал встречу на 30 минуте при счете 0:0. Болельщики "Ольборга" расположились слишком близко, и судья потребовал от них сесть с соблюдением социальной дистанции. Только через 15 минут болельщики выполнили требования судейской бригады. На матче присутствовали 1 250 зрителей, и почти все они поддерживали "Ольборг", сообщает ТАСС."Сеннерйюск" после паузы забил два мяча и победил 2:0. Основанный в 2004 году клуб впервые выиграл Кубок Дании.