Первые четыре тонны мороженого отправились из Новосибирска во Вьетнам. По данным пресс-службы Роспотрбенадзора, при отправке холодного лакомства соблюдены все санитарные нормы.

Новосибирск отправил четыре тонны мороженого во Вьетнам. По данным пресс-службы Роспотрбенадзора, при отправке холодного лакомства соблюдены все санитарные нормы.Как передает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на канале "Россия 1", это первая партия в 2020 году. Она отгружена согласно санитарным требованиям страны-импортера в сопровождении специального ветеринарного сертификата.Отметим, что в апреле мороженное было отправлено в Китайскую Народную республику. В общей сложности в Поднебесную отгружено более 20 тонн сладкого лакомства. Также партия отправлена в Узбекистан. Всего же с начала 2020 года из Новосибирской области на экспорт отправили более 70 тонн.