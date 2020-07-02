В летнюю жару легко заработать тепловой удар. Больше всего ему подвержены люди, страдающие гипертонией и сахарным диабетом, имеющие лишний вес и заболевания щитовидной железы. Как распознать тепловой удар и помочь пострадавшему, рассказал анестезиолог-реаниматолог, врач скорой помощи Петр Давыдов.

В летнюю жару легко заработать тепловой удар. Больше всего ему подвержены люди, страдающие гипертонией и сахарным диабетом, имеющие лишний вес и заболевания щитовидной железы. Как распознать тепловой удар и помочь пострадавшему, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" анестезиолог-реаниматолог, врач скорой помощи Петр Давыдов.Он пояснил, что тепловым ударом называют критическое состояние организма, при котором происходит срыв адаптивной реакции – той реакции, когда человек за счет потоотделения убирает из своего организма лишнее тепло.Тепловой удар возникает, в частности, из-за обезвоживания: когда организму не хватает влаги, он начинает снижать потоотделение. Также причинами такого состояния могут стать высокая влажность на улице и высокая солнечная активность, синтетическая одежда, употребление алкоголя или определенных лекарственных средств. Речь идет о таких препаратах, как диуретики и лекарства, влияющие на возможность сосудов сужаться и расширяться.Первые признаки теплового удара – повышение температуры кожных покровов, недомогание, легкая тошнота, сонливость. Также о тепловом ударе может свидетельствовать изменение цвета кожи."Красный цвет кожи характерен для теплового истощения, предшествующего тепловому удару. Если при тепловом ударе кожа бледнеет, приобретает синюшный цвет, когда возникает спазм периферических сосудов и нарушается кровообращение, это уже характерно для тяжелейшего состояния. При синюшном цвете кожных покровов человек будет находиться уже без сознания", – рассказал врач.Первая помощь при тепловом ударе – обильное питье. Вообще, в жару следует потреблять больше жидкости. Важно соблюдать принцип "пей, когда хочется", подчеркнул Давыдов. Если чувство жажды не появляется, нужно следить за потоотделением: сухая одежда может быть признаком того, что пора пополнить запас жидкости в организме.Перенесшего тепловой удар человека следует как можно скорее усадить или уложить, дать ему воды и охладить. Если нет возможности посадить его в прохладную ванну, можно использовать холодные компрессы: подойдут даже бутылки с холодной водой. Их прикладывают к местам прохождения крупных сосудов – это, например, паховые складки и подколенные поверхности. Можно укрыть пострадавшего мокрой простыней.Ранее врач Александр Мясников рассказал, какие напитки лучше употреблять в жару. Вопреки советам диетологов, он рекомендовал пить такие "запрещенные" напитки, как чай и кофе. Также врач дал советы, как лучше всего питаться в жаркую погоду.