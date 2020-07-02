Казахстан вводит ограничения на две недели из-за распространения коронавируса COVID-19 в Республике. Они вступают в силу с 5 июля.

Казахстан вводит ограничения на две недели из-за распространения коронавируса COVID-19 в Республике. Они вступают в силу с 5 июля, сообщат агентство ТАСС.Авиасообщение с другими странами сохранится, однако список разрешенных стран останется без изменения. Напомним, 20 июня Казахстан открыл полеты в такие государства, как Турция, Китай, Южная Корея, Таиланд, Грузия и Япония. Через неделю перечень был расширен. В него вошли еще 11 стран. Среди них Венгрия, Индия Германия, Чехия и Малайзия.Помимо этого, запрещается работа салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, рынков, а также пляжей, выставок, форумов, развлекательных центров, школ, детских лагерей и других общественных мест.Прекращается автобусное сообщение между регионами.На данный момент в Казахстане зафиксировано 42 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19.