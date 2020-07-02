Ни один пляж на территории Алтайского края не получил официального разрешения на работу. Для этого им необходимо пройти санитарно-эпидемиологическое обследование Роспотребнадзора. Так что на сегодняшний день все пляжные объекты региона работают нелегально.

Ни один пляж на территории Алтайского края не работает легально. Все места отдыха не попали в указ губернатора о снятии карантинных ограничений. Как поясняет ГТРК "Алтай", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", официальное обследование спасателями и санитарными службами они не прошли.Как известно, с 27 июня в соответствии с постановлением главы региона Виктора Томенко на территории края возобновили работу туристические объекты. Но о пляжах, которые есть во многих турбазах, в документе ничего не говорится. Начать их обследование можно будет только после снятия всех ограничительных мер, уточнили в МЧС.В краевом управлении Роспотребнадзора отметили, что все пляжи, в том числе, и расположенные на территории турбаз, а также муниципальные, обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Сейчас его нет ни у одного объекта, сообщила Ульяна Калинина, заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора. Лишь один пляж пока подал заявку.