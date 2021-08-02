Факты незаконного хранения наркотических средств пресечены в Гусь-Хрустальном и Юрьев-Польском районах.
Факты незаконного хранения наркотических средств пресечены в Гусь-Хрустальном и Юрьев-Польском районах.
Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовных дел в отношении 34- и 42-летнего местных жителей, которые обвиняются в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.
Обвиняемая была задержана сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в апреле 2021 года на территории города Гусь-Хрустальный. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане одежды женщины полимерный пакетик, обмотанный изоляционной лентой, с наркотическим средством синтетического происхождения массой 1,42 грамма.
В этот же период времени был выявлен и другой случай. Полицейские установили, что 42-летний местный житель, находясь на территории Гусь-Хрустального района, незаконно приобрел через тайник-закладку полимерный сверток с наркотическим средством. Экспертиза показала, что внутри свертка находилось аналогичное запрещенное вещество массой 1,32 грамма.
Обвиняемые признали свою вину, пояснив, что наркотическое средство приобрели через сеть Интернет для личного потребления.
В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Аналогичный факт выявлен сотрудниками ОМВД России по Юрьев-Польскому району.
В рюкзаке у 22-летнего подозреваемого полицейские обнаружили сверток с мефедроном массой 0,78 грамма. Установлено, что запрещенное вещество фигурант забрал из «тайника-закладки».
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.