Факты незаконного хранения наркотических средств пресечены в Гусь-Хрустальном и Юрьев-Польском районах.

Факты незаконного хранения наркотических средств пресечены в Гусь-Хрустальном и Юрьев-Польском районах.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовных дел в отношении 34- и 42-летнего местных жителей, которые обвиняются в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.Обвиняемая была задержана сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в апреле 2021 года на территории города Гусь-Хрустальный. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане одежды женщины полимерный пакетик, обмотанный изоляционной лентой, с наркотическим средством синтетического происхождения массой 1,42 грамма.В этот же период времени был выявлен и другой случай. Полицейские установили, что 42-летний местный житель, находясь на территории Гусь-Хрустального района, незаконно приобрел через тайник-закладку полимерный сверток с наркотическим средством. Экспертиза показала, что внутри свертка находилось аналогичное запрещенное вещество массой 1,32 грамма.Обвиняемые признали свою вину, пояснив, что наркотическое средство приобрели через сеть Интернет для личного потребления.В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Аналогичный факт выявлен сотрудниками ОМВД России по Юрьев-Польскому району.В рюкзаке у 22-летнего подозреваемого полицейские обнаружили сверток с мефедроном массой 0,78 грамма. Установлено, что запрещенное вещество фигурант забрал из «тайника-закладки».В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.