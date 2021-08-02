Злоумышленник пытался сбыть юбилейные медали «30 лет победы в Великой Отечественной войне», «В ознаменование 50 годовщины» и медаль «Ветеран труда»...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта государственных наград СССР.В правоохранительные органы поступила информация о том, что в один из ломбардов, расположенных на улице Арбат, неизвестный пытается сбыть предметы, схожие с государственными наградами.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали подозреваемого - 35-летнего москвича. Злоумышленник пытался сбыть юбилейные медали «30 лет победы в Великой Отечественной войне», «В ознаменование 50 годовщины советской милиции» и медаль «Ветеран труда», которые в присутствии понятых у него изъяты. Проведенным исследованием установлено, что изъятое является подлинными государственными наградами СССР и юбилейными медалями.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60