Сотрудники юридической компании под предлогом оказания правовой помощи похитили денежные средства в размере 175 тысяч рублей у 68-летней москвички...

«Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Тверской межрайонной прокуратуры задержали подозреваемых в мошенничестве под видом предоставления юридических услуг», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы.Предварительно установлено, что сотрудники юридической компании под предлогом оказания правовой помощи по перерасчету для увеличения пенсии и получения статуса «Ветеран труда» похитили денежные средства в размере 175 тысяч рублей у 68-летней москвички.В результате оперативно-розыскных мероприятий в офисе фирмы, расположенном в Оружейном переулке, полицейские задержали подозреваемых - четверых мужчин в возрасте от 32 до 37 лет и двадцатилетнюю девушку, проживающих на территории Московского региона.При обысках сотрудниками полиции было изъято большое количество договоров на оказание юридических услуг, а так же иные документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.Деятельность группы была направлена на обман граждан под видом оказания юридической помощи в различных вопросах, в том числе увеличения пенсионных выплат и дополнительных льгот. Подавляющее большинство потерпевших – пенсионеры.В ходе дальнейшей проверки оперативники ОЭБиПК задокументировали еще 4 аналогичных факта противоправных деяний.Общий материальный ущерб составил около 2 миллионов рублей.Есть основания полагать, что от мошеннических действий фигурантов пострадало еще более 50 человек.По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», в дальнейшем соединенных в одно производство.В настоящее время в отношении пятерых злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО