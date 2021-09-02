Полицейскими на регулярной основе в учебных учреждениях столицы проводятся мероприятия, направленные на профилактику идей экстремистской направленности...

Оперуполномоченный ЦПЭ УВД по ТиНАО совместно с представителем администрации поселения «Филимонковское» провели профилактическое мероприятие.Полицейскими на регулярной основе в учебных учреждениях столицы проводятся мероприятия, направленные на профилактику идей экстремистской направленности среди подрастающего поколения.В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно проводится 3 сентября, сотрудник ЦПЭ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с представителем администрации поселения «Филимонковское» рассказали ученикам 9-ых классов о недопущении пропаганды экстремизма среди своих сверстников, а также в социальных сетях и на различных форумах.В юные годы в каждом человеке закладываются понятия о добре и зле, а также отношение к окружающему миру. Особенно важно знать о правилах поведения и собственной безопасности при столкновении с экстремизмом в повседневной жизни. Бдительность и осмотрительность поможет каждому ребенку найти верный круг общения, а также следовать законному пути в дальнейшей взрослой жизни.Оперуполномоченный ЦПЭ напомнил ребятам об ответственности, согласно законодательству Российской Федерации за распространение символик или публикаций, разжигающих межнациональную рознь.В завершение мероприятия, сотрудник администрации раздала ребятам памятки, содержащие всю необходимую ознакомительную и правовую информацию по тематике лекции.Пресс-служба УВД по ТиНАО