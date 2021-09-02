Полицейскими на регулярной основе в учебных учреждениях столицы проводятся мероприятия, направленные на профилактику идей экстремистской направленности...
Оперуполномоченный ЦПЭ УВД по ТиНАО совместно с представителем администрации поселения «Филимонковское» провели профилактическое мероприятие.
Полицейскими на регулярной основе в учебных учреждениях столицы проводятся мероприятия, направленные на профилактику идей экстремистской направленности среди подрастающего поколения.
В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно проводится 3 сентября, сотрудник ЦПЭ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с представителем администрации поселения «Филимонковское» рассказали ученикам 9-ых классов о недопущении пропаганды экстремизма среди своих сверстников, а также в социальных сетях и на различных форумах.
В юные годы в каждом человеке закладываются понятия о добре и зле, а также отношение к окружающему миру. Особенно важно знать о правилах поведения и собственной безопасности при столкновении с экстремизмом в повседневной жизни. Бдительность и осмотрительность поможет каждому ребенку найти верный круг общения, а также следовать законному пути в дальнейшей взрослой жизни.
Оперуполномоченный ЦПЭ напомнил ребятам об ответственности, согласно законодательству Российской Федерации за распространение символик или публикаций, разжигающих межнациональную рознь.
В завершение мероприятия, сотрудник администрации раздала ребятам памятки, содержащие всю необходимую ознакомительную и правовую информацию по тематике лекции.
Пресс-служба УВД по ТиНАО