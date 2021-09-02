Злоумышленницы, являвшиеся администраторами, вели учет клиентской базы, распределяли денежные средства и контролировали работу приезжих женщин...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке ОБ ППСП УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве ликвидировали притон для занятия проституцией.Полицейскими установлено, что в помещении цокольного этажа одного из жилых домов на Кутузовском проспекте под видом массажного салона оказываются услуги интимного характера за денежное вознаграждение.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – 48-летнюю приезжую и 47-летнюю москвичку.Установлено, что злоумышленницы, являвшиеся администраторами, вели учет клиентской базы, распределяли денежные средства и контролировали работу приезжих женщин, которые оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение. При задержании были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, тетради с записями, визитки и прочее.Дознанием ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В данном помещении оперативники также задержали 7-х женщин в возрасте от 20 до 45 лет. В отношении всех составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11. КоАП РФ «Занятие проституцией», а в отношении 5-х из них были составлены также протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93