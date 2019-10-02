Эксперты проанализировали главные причины обращения пострадавших дачников к страховщикам за денежными компенсациями.

Этим летом российские дачники чаще всего несли урон из-за стихийных бедствий. Сами страховые выплаты выросли почти на четверть."Лидером, как и в прошлом году, стали стихийные бедствия. Компания оформила выплаты более чем 250 пострадавшим на общую сумму свыше 35 млн рублей. Это на 24% больше, чем в прошлом году. Основные выплаты получили жители Иркутской области, где в этом году произошло мощнейшее наводнение", - рассказали 33Live.Ru Недвижимость в "Сбербанк страхование".Второе место у пожаров. Хотя их количество за лето поубавилось, а вот нанесенный ущерб оказался выше прошлых показателей. Объем выплат вырос на 23% и составил 59 млн рублей.Тройку лидеров замыкают противоправные действия – кражи, грабежи. Дачникам возместили за лето по этим причинам 2,3 млн рублей. Причем количество выплат по этому риску по сравнению с прошлым годом выросло на 35%, а общая сумма возмещенных убытков увеличилась в пять раз.Дачники также обращались за компенсацией из-за взрыва бытового газа и ударов молнии. На чьи-то дачи даже упали летательные аппараты и другие посторонние предметы. За это владельцы тоже получили выплаты.Всего за лето дачникам заплатили 96 млн рублей, это почти в два раза выше, чем в прошлом году.Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев сообщил, что капитальный ремонт пострадавших от паводка домов в Иркутской области может быть проведен в два этапа. Проведение ремонтных работ осложнено из-за высокого уровня грунтовых вод.В конце июня в Иркутской области началось сильное наводнение. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В результате было подтоплено почти 11 тысяч домов в 109 населенных пунктах, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести. Во время второй волны паводков в Тулуне было повторно перекрыто движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку, повторно остановлена работа котельных, эвакуированы люди. В городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек.По оценкам Минстроя РФ, общий объем ущерба после второй волны паводка в Иркутской области составил более 35 млрд рублей.