Злоумышленник перестал выходить на связь, завладев ювелирным украшением заявительницы...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в хищении дорогостоящего имущества путем мошенничества.В полицию поступило заявление от 40-летней жительницы столицы. По ее словам, она решила продать принадлежащее ей ювелирное изделие в виде креста из белого золота со вставками из драгоценных камней. Женщина обратилась к своему знакомому, который согласился помочь его реализовать. Но в дальнейшем, завладев ювелирным украшением, мужчина перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Бориса Пастернака задержали подозреваемого – 39-летнего жителя столицы. Похищенное путем мошенничества имущество злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60