Ну, я не знаю. Ну, уж если в Моссовете..., – удивлялась в фильме Москва слезам не верит сотрудница клуба знакомств, узнав, что ее высокопоставленная гостья не замужем. Одинок сегодня и музыкант Юрий Титов, хотя, казалось бы, миллионы девушек мечтают об этом талантливом красавце!

"Ну, я не знаю. Ну, уж если в Моссовете...", – удивлялась в фильме "Москва слезам не верит" сотрудница клуба знакомств, узнав, что ее высокопоставленная гостья не замужем. Одинок сегодня и музыкант Юрий Титов, хотя, казалось бы, миллионы девушек мечтают об этом талантливом красавце!Юрию Титову было всего 20 лет, когда он случайно познакомился с 28-летней певицей Теоной Контридзе. В тот момент Теона состояла в отношениях с будущим мужем Николаем и честно рассказала "фабриканту" обо всем.Но это пикантное обстоятельство не помешало ей забеременеть от молодого смазливого музыканта. Вскоре они расстались. А рожденную от той случайной связи дочь Реди-Мариам Титов увидел впервые, когда девочке исполнилось 12 лет...Сегодня 38-летний музыкант снова в поиске второй половины. Он до сих пор не встретил ту, кто стала бы ему женой. Ту, которой он будет петь на ушко свой суперхит "Понарошку"."Меня привлекают творческие девушки, – признался Титов "Дни.ру". – Я пытался завести анкету на популярном сайте знакомств, Но потом "Тиндер" (приложение, где счастье искали все, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности – Прим. ред.) перестал работать у нас".Напомним, в 2021 году Tinder занял первое место в России по размеру трат пользователей в приложениях знакомств, обогнав ранее лидирующую социальную сеть "Одноклассники", а 30 июня 2023-го ушел из нашей страны.