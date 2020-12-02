В результате конфликта злоумышленники, угрожая предметами, схожими с ножом и пистолетом, забрали у заявителей мобильные телефоны...

Сотрудниками ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Кузьминки задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении.В территориальный отдел полиции обратились двое мужчин. Потерпевшие сообщили, что они находились в гостях на Жигулевской улице, где у них произошел конфликт с новыми знакомыми, которые избили их. Затем, угрожая предметами, схожими с ножом и пистолетом, злоумышленники забрали у заявителей мобильные телефоны, после чего скрылись в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых на Ленинградском шоссе. Ими оказались двое приезжих молодых людей в возрасте 22 и 24 лет. Похищенные мобильные телефоны они успели сбыть, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание возможных соучастников данного противоправного деяния и установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)-709-18-18