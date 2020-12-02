Установлено, что злоумышленник являлся сотрудником центра и вывозил мотоциклы из павильона на протяжении нескольких дней...

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Печатники г. Москвы задержан 18-летний москвич, подозреваемый в краже из организации.В территориальный отдел полиции обратился руководитель одной из столичных организаций, который сообщил о том, что неизвестный из павильона тайно похитил 11 мотоциклов, принадлежащих организации. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. В результате проведения проверочных мероприятий участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого. Им оказался 18-летний москвич. Установлено, что злоумышленник являлся сотрудником центра и вывозил мотоциклы из павильона на протяжении нескольких дней. Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возвращено законному владельцу. По данному факту следствием ОМВД России по району Печатники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Пресс-служба УВД по ЮВАО (495)709-18-18