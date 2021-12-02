Злоумышленник позвонил 86-летней пенсионерке, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын попал ДТП...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Теплый стан совместно с ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.Установлено, что злоумышленник позвонил 86-летней пенсионерке и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие и для того, чтобы избежать уголовного преследования, срочно нужны денежные средства. В тот же день к женщине в квартиру на улице Академика Варги пришел неизвестный мужчина, которому доверчивая пенсионерка передала денежные средства в размере 85 тысяч рублей, снятые ранее в банке. Позднее женщина созвонилась с сыном и узнала, что с ним все в порядке, после чего обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлен и в Московской области задержан подозреваемый – 24-летний приезжий из другого региона России. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Теплый стан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(495)129-75-56