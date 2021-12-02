Злоумышленник позвонил 86-летней пенсионерке, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын попал ДТП...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Теплый стан совместно с ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.
Установлено, что злоумышленник позвонил 86-летней пенсионерке и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие и для того, чтобы избежать уголовного преследования, срочно нужны денежные средства. В тот же день к женщине в квартиру на улице Академика Варги пришел неизвестный мужчина, которому доверчивая пенсионерка передала денежные средства в размере 85 тысяч рублей, снятые ранее в банке. Позднее женщина созвонилась с сыном и узнала, что с ним все в порядке, после чего обратилась в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлен и в Московской области задержан подозреваемый – 24-летний приезжий из другого региона России. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.
По данному факту следствием ОМВД России по району Теплый стан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников.
Пресс-служба УВД по ЮЗАО
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