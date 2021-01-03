Всем участниками дорожного движения Дед Мороз пожелал здоровья, добра, исполнения желаний и безопасности на дорогах...

Автоинспектор ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в костюме Деда Мороза совместно с заместителем начальника ОГИБДД УВД по СЗАО подполковником полиции Александром Саенко на одной из оживленных улиц столичного района Строгино присоединились к Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз». Полицейские поздравили водителей и пешеходов с детьми с наступающим Новым годом и вручили сладкие подарки.Одна из главных целей данной акции-правовое информирование несовершеннолетних о необходимости законопослушного поведения в общественных местах и транспорте.Появление Деда Мороза вызвало бурю эмоций у проезжающих мимо автовладельцев. Автоинспекторы напомнили водителям о соблюдении Правил дорожного движения и о том, что необходимо использовать детские удерживающие устройства в автомобиле, уступать дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Всем участниками дорожного движения Дед Мороз пожелал здоровья, добра, исполнения желаний и безопасности на дорогах.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56