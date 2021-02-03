Незнакомец представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сказал пенсионерке, что с ее счета произошло несанкционированное снятие денежных средств...

«Сотрудники полиции Северного округа столицы задержали подозреваемых в хищении денежных средств граждан дистанционным путем», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции обратилась 51-летняя жительница столицы. По словам заявительницы, ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Незнакомец рассказал, что с ее счета произошло несанкционированное снятие денежных средств, и передал трубку другому мужчине, который пообещал помочь вернуть деньги. Для этого необходимо было назвать реквизиты банковской карты и код из смс-сообщения, которое придет на телефон. Женщина выполнила требуемое, после чего с ее счета были сняты свыше 120 тысяч рублей в качестве оплаты покупки в магазине бытовой техники и электроники.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали в московском регионе четверых подозреваемых. Ими оказались жители Подмосковья в возрасте от 21 до 26 лет. По местам их проживания изъяты SIM-карты, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела. Также были найдены банковские карты, оформленные на третьих лиц.Следствием ОМВД России по Войковскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении других – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время установлена причастность задержанных как минимум еще к трем эпизодам противоправной деятельности с ущербом около 1 млн рублей. На похищенные деньги злоумышленники приобретали средства мобильной связи и в дальнейшем реализовывали их. Полученные денежные средства злоумышленники переводили в криптовалюту.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29