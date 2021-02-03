Злоумышленник нанял двоих ничего не подозревающих грузчиков, которым сообщил, что необходимо перевезти принадлежащий ему товар из одного места в другое...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в краже.В территориальный отдел полиции обратился представитель магазина, расположенного на Старокаширском шоссе. Заявитель сообщил, что неизвестный похитил из магазина несколько коробок с табачной продукцией. Материальный ущерб составил более 460 тысяч рублей.В результате отработки территории полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний кассир магазина.Как установили полицейские, злоумышленник заранее продумал совершение противоправного деяния. Он нанял двоих ничего не подозревающих мужчин, которым сообщил, что необходимо перевезти принадлежащий ему товар из одного места в другое. Когда грузчики подъехали к заднему входу, злоумышленник, чтобы отвести от себя подозрение, отключил электричество в магазине и вместе с коллегами вышел на центральное крыльцо, а после того как грузчики уехали, он включил свет.В настоящее время похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22