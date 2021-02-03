Из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 15 человек. На Теплицком проезде в Гусь-Хрустальном загорелся подвал дома №21. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место. По

Из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 15 человек. На Теплицком проезде в Гусь-Хрустальном загорелся подвал дома №21. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место. По прибытии к месту пожара наблюдалось задымление в подвале. Пожарные оперативно возгорание на площади 6 кв. м. Оказалось, что в подвале загорелся мусор. Из-за сильного задымления огнеборцы приняли решение эвакуировать из здания 15