В Киржаче 49-летнего мужчину обвиняют в незаконном хранении наркотических средств. В октябре прошлого года сотрудники уголовного розыска обнаружили в доме обвиняемого более килограмма

В Киржаче 49-летнего мужчину обвиняют в незаконном хранении наркотических средств. В октябре прошлого года сотрудники уголовного розыска обнаружили в доме обвиняемого более килограмма растений конопли и готовые к употреблению более 10 граммов марихуаны. Как установили следователи, несколькими месяцами ранее фигурант приобрел несколько семян конопли и высадил их в специально подготовленной для этого теплице. Когда растения