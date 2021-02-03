В ходе патрулирования обслуживаемой территории сотрудники полиции увидели потасовку двоих мужчин возле подъезда жилого дома на улице Трофимова...

Сотрудники ППСП ОМВД России по Южнопортовому району задержали 48-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в хулиганстве в отношении местного жителя.В ходе патрулирования обслуживаемой территории сотрудники полиции увидели потасовку двоих мужчин возле подъезда жилого дома на улице Трофимова. Незамедлительно направившись к месту происшествия, полицейские заметили, что один из конфликтующих побежал в противоположную сторону, а другой, подобрав вещи, зашел в ближайший подъезд, в котором, как выяснилось позже, он проживает.Один из сотрудников полиции стал преследовать убегающего, а его напарник на патрульном автомобиле выехал им наперерез. Злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый 48-летний житель Подмосковья. Во время преследования подозреваемый выбросил газовый баллончик, который впоследствии был обнаружен стражами правопорядка.В ходе опроса задержанный пояснил, что в момент происшествия находился в состоянии опьянения и случайно обознался. Ему показалось, что прохожий мужчина похож на его знакомого, которого он хотел проучить, применив к нему физическую силу и распылив в лицо содержимое газового баллончика.Потерпевшему по месту жительства была оказана медицинская помощь. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Южнопортовому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18