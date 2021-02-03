Всего с начала пандемии в регионе ковид диагностирован у 23 943 человек.

По информации Роспотребнадзора на 3 февраля, во Владимирской области подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом.Во Владимире выявлен 41 заболевший Covid-19. Ещё 18 пациентов с ковидом зафиксировано в Гусь-Хрустальном, 16 - в Муромском, 10 - в Ковровском, 9 - в Петушинском, 8 - в Александровском, 7 - в Собинском районах. По 6 заразившихся диагностировано в Юрьев-Польском и Меленковском, по 5 - в Кольчугинском, Киржачском и Селивановском, 4 - в Суздальском районах. Ещё по 3 человека оказались инфицированы в Судогодском районе и г. Радужный, по 2 - в Вязниковском и Камешковском, а также 1 - в Гороховецком районах.Всего с начала пандемии в регионе ковид диагностирован у 23 943 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.