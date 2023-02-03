Выделения средств добилась горпрокуратура.

Во Владимире владельцам аварийного дома добавили к компенсации 1,2 млн рублей. Выделения средств добилась горпрокуратура.Речь идёт о выплате денег при принудительном изъятии недвижимости для сноса дома на Суздальском проспекте. Дело в том, что власти и Фрунзенский районный суд не учли в выкупной цене сумму капремонта, который не производился. Прокурор подал апелляцию. По делу назначили дополнительную экспертизу. По её результатам выкупная стоимость квартиры увеличена с 1,8 до более чем 3 млн рублей. Сумму взыщут с горадминистрации.Решение вступило в законную силу.