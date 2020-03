Компания Xiaomi готовится к анонсу линейки флагманских смартфонов Redmi Note 9. Презентация новинок состоится на следующей неделе — в четверг, 12 марта

Компания Xiaomi готовится к анонсу линейки флагманских смартфонов Redmi Note 9. Презентация новинок состоится на следующей неделе - в четверг, 12 марта. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте Redmi для индийского рынка.Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! ∎∎∎∎#ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! ∎∎∎∎RT and share this EPIC announcement. ∎∎∎∎ #ILoveRedmiNote pic.twitter.com/1SqCT0pu3o- Redmi India (@RedmiIndia) March 2, 2020Помимо даты, никаких деталей об устройствах не раскрывается. Однако судя по квадратному фотомодулю, который на изображении вписан в круг девятки, Note 9 укомплектуют четверной камерой.На будущую новинку намекает и фотография, которую выложил руководитель индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джайн. Интерес вызывает не смартфон, который он держит в руках, а устройство, лежащее под рекламными буклетами. Судя по всему, это и есть Note 9 - с портом USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъемом для наушников и решеткой динамика, пишет GSMArena.Как ожидается, в модельный ряд войдут три смартфона: самый доступный Redmi 9 с 6,6-дюймовым экраном и чипом MediaTek Helio G70, Redmi Note 9 с процессором Snapdragon 720, четверной камерой и батареей на 5000 мАч, а также Redmi Note 9 Pro с MediaTek Dimensity 800.Redmi Note 9 считается потенциальным хитом. Ранее аналитики "Яндекс.Маркета" включили серию Xiaomi, наряду с Samsung Galaxy и Apple iPhone, в список главных устройств десятилетия, назвав её сильной стороной соотношение цена-качество. Модели именно этих брендов оказались самыми востребованными у пользователей сервиса в 2019 году: Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone Xr.