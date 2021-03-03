Один человек пострадал, 15 человек эвакуировано.
Дознаватели МЧС России устанавливают причину
пожара в многоквартирном жилом в Александрове. Сообщение о возгорании на улице Фабрика
Калинина,26постулило в 0.28. На момент прибытия к месту пожара наблюдалось
задымление в квартире. Пожарные оперативно потушили огонь на площади 25 кв. м.
Пострадала внутренняя отделка в квартире. Спасено 10 человек из них 1 человек
пострадал, 15 человек эвакуировано. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц
техники, 15 человек личного состава