Один человек пострадал, 15 человек эвакуировано.

Дознаватели МЧС России устанавливают причинупожара в многоквартирном жилом в Александрове. Сообщение о возгорании на улице ФабрикаКалинина,26постулило в 0.28. На момент прибытия к месту пожара наблюдалосьзадымление в квартире. Пожарные оперативно потушили огонь на площади 25 кв. м.Пострадала внутренняя отделка в квартире. Спасено 10 человек из них 1 человекпострадал, 15 человек эвакуировано. К ликвидации пожара привлекались 5 едиництехники, 15 человек личного состава