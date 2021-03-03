В квартире жителя одного из домов на Абрамцевской улице были обнаружены и изъяты 195 предметов, конструктивно схожих с патронами, а также два предмета, схожих с оружием...

Сотрудниками ОУР УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержан 50-летний житель столицы, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов к нему.В результате проверочных мероприятий в квартире жителя одного из домов на Абрамцевской улице были обнаружены и изъяты 195 предметов, конструктивно схожих с патронами, а также два предмета, схожих с оружием.Согласно проведенному исследованию изъятое является сигнальными револьверами, переделанными самодельным способом. Один из них пригоден для стрельбы. Представленные на исследование 195 патронов являются спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм отечественного промышленного производства и относятся к штатным боеприпасам к нарезному огнестрельному оружию.Дознанием ОМВД России по району Лианозово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06 29