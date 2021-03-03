Злоумышленник, подменив ключи при личной встрече с заявителями под предлогом дальнейшей покупки их транспортных средств, позже похитил автомобили и перевез в другой город...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали 32-летнего приезжего по подозрению в краже двух автомобилей», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальные отделы полиции с заявлениями обратились 32-летний и 46-летний местные жители. Мужчины сообщили о кражах принадлежащих им иномарок, припаркованных на территории района Марьино. Сумма ущерба составила 2 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в г. Рязани задержали подозреваемого – 32-летнего ранее судимого мужчину.Установлено, что злоумышленник, подменив ключи при личной встрече с заявителями под предлогом дальнейшей покупки, позже похитил данные транспортные средства и перевез их в другой город. Один из автомобилей он успел продать, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Второй автомобиль был обнаружен полицейскими по месту жительства задержанного. В ближайшее время он будет передан законному владельцу.Следственным отделом ОМВД России по району Марьино возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18