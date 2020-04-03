Газете Financial Times стало известно о том, что американские сланцевики требуют от Вашингтона введения санкций против России и Саудовской Аравии, чтобы таким образом добиться от них снижения добычи нефти.

Американские производители сланцевой нефти привлекли экс-министра энергетики США Рика Перри для продвижения агрессивной лобистской кампании, ключевой идеей которой является введение новых санкций против Москвы и Эр-Рияда, сообщает Financial Times. Инициаторы кампании полагают, что таким образом Вашингтон заставит нефтедобывающие страны сократить добычу и поддержать нефтяные цены, отмечает издание.В частности, представители отрасли продвигают идею ограничения поставок нефти из Саудовской Аравии на один из крупнейших североамериканских НПЗ Motiva в Порт Артуре. Кроме того, лобби предлагает ввести пошлины на импортное "черное золото", а также отменить нормативный акт, делающий транспортировку сырья на иностранных танкерах более выгодной в ряде случаев. Кроме того, американские нефтяники предлагают ввести новые санкции против российского топливно-энергетического комплекса или же наградить Москву за сотрудничество с Вашингтоном (если оно будет) отменой действующих ограничений. Кроме того, глава Continental Resources Хэральд Хамм потребовал от властей проведения расследования возможного манипулирования саудитами и российской стороной ценами на рынке.Активную позицию сланцевиков понять можно: из-за резкого падения спроса, а соответственно и цен на нефть, некоторые из них оказались на грани банкротства. А есть те, кто эту грань уже переступил: как писали ранее 33Live.Ruру, американская нефтяная компания Whiting Petroleum объявила о банкротстве.Между тем, как сообщила газета The Wall Street Journal, регуляторы Техаса уже прикидывают, насколько возможно сократить добычу, чтобы не допустить окончательного развала отрасли. Так, комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон заявил о том, что обсудил ситуацию на мировом рынке нефти с министром энергетики РФ Александром Новаком."Только что разговаривал с Новаком​​​. Несмотря на конкуренцию в обычное время, мы сошлись во мнении, что COVID-19 требует беспрецедентного уровня международной кооперации", — говорится в сообщении в аккаунте Ситтона в Twitter.