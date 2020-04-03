Газпром намерен летом начать строительство ветки газопровода Сила Сибири длиной 800 км от Ковыкты до Чаянды, сообщает правительство Иркутской области.

"Газпром" намерен летом начать строительство ветки газопровода "Сила Сибири" длиной 800 км от Ковыкты до Чаянды, сообщает правительство Иркутской области."Газпром" собирается вложить 800 миллиардов руб. в обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения и строительство газопровода до Чаяндинского месторождения. В этом году компания освоит 100 миллиардов руб.Для осуществления проекта потребуется ремонт и усиление 700-800 км дорог и шести мостов в Иркутской области. "Газпром" ведет переговоры с собственниками дорог о заключении соглашений для финансирования ремонта.Между тем президент Владимир Путин поручил главе "Газпрома" Алексею Миллеру приступить к разработке проекта "Сила Сибири-2" в направлении Китая. Новый газопровод позволит Китаю стать крупнейшим потребителем российского газа, потеснив на второе место Германию.