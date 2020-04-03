Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся действующим чемпионом UFC в легком весе, готов сразиться в октагоне с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля 2020 года. Однако это произойдет, если россиянину позволят вылететь из страны.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся действующим чемпионом UFC в легком весе, готов сразиться в октагоне с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля 2020 года. Однако это произойдет, если россиянину позволят вылететь из страны."Я сейчас постоянно тренируюсь: утром и вечером. Я являюсь главной звездой UFC и непобежденным чемпионом. Этот бой очень важен для меня. Но мне необходимо знать место проведения турнира, чтобы определиться с перелетом, решить вопрос с акклиматизацией и прочими нюансами", – заявил Хабиб в интервью ESPN.Также российский боец посетовал на непрофессионализм руководства UFC. "Осталось 16 дней до боя, а организаторы соревнований до сих пор не определились, где они будут проходить. Это непрофессионально с их стороны. Если мне сейчас назовут локацию, и я смогу вылететь из России, то поединок с Фергюсоном обязательно состоится", – добавил чемпион UFC.Напомним, что изначально бой Нурмагомедова с Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, однако из-за угрозы распространения коронавируса местные власти отказали организаторам турнира в его проведении.Ранее Нурмагомедов заявил, что готов сразиться с Фергюсоном в августе или сентябре, когда ситуация с пандемией коронавируса улучшится. Его соперник уже потребовал лишить россиянина чемпионского пояса за неявку на турнир.