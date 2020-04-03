По словам потерпевшего, он обнаружил пропажу своего автомобиля «Тойота Рав 4», припаркованного на улице Молостовых...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское совместно с коллегами из УВД по ВАО задержали подозреваемого в краже автомобиля.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 47-летнего жителя Москвы. По словам потерпевшего, он обнаружил пропажу своего автомобиля «Тойота Рав 4», припаркованного на улице Молостовых. Материальный ущерб составил более двух миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 65-летний ранее судимый приезжий мужчина.Установлено, что злоумышленник похитил автомобиль, вскрыв его специальным устройством. Похищенное транспортное средство на момент задержания он успел сбыть.Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также местонахождения автомашины.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73