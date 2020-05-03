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<a href="https://33live.ru/novosti/03-05-2020-akter-igry-prestolov-stal-avtorom-mirovogo-rekorda-v-pauerliftinge.html" target="_blank">Актер Игры престолов стал автором мирового рекорда в пауэрлифтинге</a> - Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, получивший известность после роли Григора Горы Клигана в популярном сериале Игра престолов, установил рекорд в становой тяге. Ему удалось поднять штангу весом 501 кг.