Для владимирцев и гостей города были организованы специальные тематические зоны с откликом советского прошлого.

Первое мая. И хотя политическое значение этого праздника утратилось, сохранилась его атмосфера. Для владимирцев и гостей города были организованы специальные тематические зоны с откликом советского прошлого. Как встретили Первомай жители? И что для них значит этот праздник, выясняла Юлия Шувалова.Встретить Первомай демонстрацией, посвященной Дню солидарности трудящихся, в этом году не получилось. Ещё не сняты ограничения на проведения массовых мероприятий. Но зато разрешены праздничные гулянья. В центральном парке Владимира для гостей организованы несколько тематических зон, и все они пропитаны советской атмосферой.Анатолий Анисимцев, коллекционер: “- Возвращаем людей в прошлое, можете посмотреть, потрогать… Советский калькулятор "Феликс". - Как он работает? Вы не знаете, да? Как и я? - Всем известная вещица таксометр... Если поднесете микрофон, он тикает! Когда вез таксист, были такие комментарии: "Что-то у тебя очень быстро тикает. Наворачивал деньги».И как же пройти мимо фотозоны с ковром? Обязательно нужно сделать фото! Как рассказывала моя бабушка, в каждом советском дворе стоял стол для желающих сыграть в шахматы. Я например, сегодня играю за черных.Вячеслав Трещалов: «- Вы профессионал? - Нет, что вы. Я играют только со слабыми. С внучками, с женой. Она играть не умеет. Не люблю проигрывать по жизни.По традиции прошел большой концерт на главной сцене. Выступили творческие коллективы.На территории парка расположилась и выставка ретро-машин. Здесь работает фотозона, каждый желающий может сфотографироваться)).Дмитрий Поляков, коллекционер ретро-автомобилей: «Я приехал на автомобиле ВАЗ21 Волга 1969 года выпуска. Автомобиль в хорошем состоянии, но пришлось с ним позаниматься, чтобы имел привлекательный вид. Иногда в хорошую погоду я им пользуюсь, как обычным автомобилем».Праздники продлятся до 10 мая и каждый день Центральном парке - развлекательная программа. Желаем вам хороших выходных и отличного настроения!Юлия Шувалова, Андрей Синягин"Вести Владимир"