Игорь Зиновьев отметил, что для него большая честь поздравить ветерана войны и сотрудника органов внутренних дел Николая Мишуту...

Накануне празднования 76-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне к полковнику милиции в отставке Николаю Васильевичу Мишуте пришли заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Игорь Зиновьев и заместитель начальника УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции полковник полиции Евгений Подобный, чтобы поздравить ветерана с праздником и вручить ценный подарок от руководства столичной полиции.Игорь Зиновьев отметил, что для него большая честь поздравить ветерана Великой Отечественной войны и сотрудника органов внутренних дел Николая Васильевича: «Мы ценим тот огромный вклад, который вы внесли в развитие органов внутренних дел. Желаю вам крепкого здоровья, жизненной энергии и отличного настроения». Заместитель начальника столичной полиции поблагодарил ветерана за то, что он в 91 год продолжает вести активный образ жизни и на сегодняшний день является членом ветеранской организации УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, принимая активное участие в жизни Управления.Николай Васильевич Мишута родился 15 декабря 1929 года в деревне Черки Таборинского района Свердловской области.В 1946 году окончил 7 классов Озерской средней школы. По окончании школы работал в колхозе «Северный ударник». В 1950 году призван на службу в Советскую Армию.По специальному Постановлению Правительства СССР в составе отдельной мотострелковой дивизии особого назначения им. Дзержинского принимал участие в ликвидации банд и националистического подполья, оставшихся после войны, на территории Прибалтики и Западной Украины. Впоследствии за эти заслуги ему был присвоен статус участника Великой Отечественной войны.Демобилизовавшись, в 1953 году поступил на службу в милицию, связав с органами внутренних дел свою дальнейшую жизнь. За 30 лет службы Николай Васильевич прошел путь от вахтера комендатуры 9 отдела УМВД Московской области до заместителя начальника УВД Фрунзенского райисполкома г. Москвы по службе. В 1983 году вышел в отставку в звании полковника милиции.Награжден: орденами Отечественной войны 2 степени, «Знак Почета», медалью «За ратный труд в годы Великой Отечественной войны», а также иными ведомственными наградами.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве