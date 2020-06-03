По меньшей мере 11 человек погибли за время протестов в США. Среди них, как минимум, один полицейский. Ситуация усугубилась с объявлением в городах комендантского часа. Теперь аресты производят еще и за его нарушение. В ход идут наручники, дубинки, и слезоточивый газ. Но грабежей и мародерства меньше не становится.

По меньшей мере 11 человек погибли за время протестов в США. Среди них, как минимум, один полицейский. Ситуация усугубилась с объявлением в городах комендантского часа. Теперь аресты производят еще и за его нарушение. В ход идут наручники, дубинки, и слезоточивый газ. Но грабежей и мародерства меньше не становится.Сейчас ровно семь вечера, но у толпа перед Белым домом не расходится. Здесь тысячи протестующих, и в отличие от вчерашнего дня силовиков вокруг практически нет. Подходы к Белому дому открыты.Забор выше человеческого роста поставили накануне. Агрессивные подростки начинают его раскачивать, толпа просит их угомониться. Протест мирный, хоть и нарушают комендантский час.- Гражданское неповиновение! Мы ничего не крушим, не ломаем. Гражданское неповиновение – об этом Америка, это наша демократия. Высказывай свое мнение. Люди собираются вместе для этого. Объединенных людей не победить!В девяти городах США минувшей ночью был комендантский час, и далеко не везде протест оставался мирным. Выстрелы звучат, на улицах мегаполиса снова ночь и снова анархия. Мародеры наводили ужас на город. Вдребезги витрины магазинов и кафе, банкоматы взрывают. Полиция пытается скрутить погромщиков, те не сдаются без боя и сопротивляются отчаянно. Провокаторам из протестующих достается еще больше — четверо с дубинками на одного демонстранта.Минувшей ночью в Нью-Йорке были арестованы 700 человек. Губернатор-демократ Куомо раскритиковал за бездействие мэра-демократа Билла де Блазио."Полиция Нью-Йорка и мэр не выполнили свою работу прошлой ночью. В распоряжении нью-йоркской полиции 38 тысяч человек, это самое крупное отделение полиции в США. Задействуй все 38 тысяч человек и защити собственность и людей! Я считаю, мэр недооценивает масштаб проблемы и ее длительность", — заявил Эндрю Куомо.Не дождавшись полиции, прохожие дают отпор хулиганам. Белый мужчина отгоняет от магазина чернокожих мародеров, но силы не равны. В Вирджинии и Джорджии полиция действовала на упреждение: толпу слезоточивым газом разгоняли еще засветло.Двести городов охвачены протестами, счет жертв уже идет на десятки. В Сент-Луисе за одну ночь убиты четверо полицейских. Нападавшие застрелили и 77-летнего мужчину - офицера на пенсии, который приехал помочь другу отбить атаку на магазин.