Используя доступ к программному обеспечению, злоумышленник за денежное вознаграждение осуществлял постановку на миграционный учет иностранных граждан, фактически не предоставляя им места для проживания...

Сотрудники Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Басманному району совместно с сотрудниками Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.Предварительно установлено, что в одном из хостелов, расположенном в Елоховском проезде, неустановленные лица, действуя от юридического лица, поставили на миграционный учет иностранных граждан, при этом достоверно зная, что данные граждане пребывать по данному адресу не будут, поскольку фактически помещение им не предоставлялось.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 50-летнего жителя столицы. Выяснилось, что задержанный является администратором хостела. Используя доступ к программному обеспечению, злоумышленник за денежное вознаграждение осуществлял постановку на миграционный учет иностранных граждан, фактически не предоставляя им места для проживания.Отделением дознания ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении фигуранта данного уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60