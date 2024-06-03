События недели с Дарьей Давыдовой: в Гусь-Хрустальном районе на борьбу с шелкопрядом вышла...
"События недели" с Дарьей Давыдовой: в Гусь-Хрустальном районе на борьбу с шелкопрядом вышла тяжелая артиллерия
- Сторона шумозащиты. Жители села Павловское требуют оградить их от новой трассы на Суздаль.
- Автокладбище. Во Владимире выделили место для складирования брошенных и разбитых машин.
- Отрава для гусениц. В Гусь-Хрустальном районе на борьбу с шелкопрядом вышла тяжелая артиллерия.
- Первая попытка. Владимирские выпускники сдали единые госэкзамены по основным предметам.
- Культовая игра. Во Владимире впервые прошел Чемпионат по спортивным прыжкам через резиночку.
- Дружба с нечистью. Житель деревни в Судогодском районе построил избушку для Бабы Яги.