События недели с Дарьей Давыдовой: в Гусь-Хрустальном районе на борьбу с шелкопрядом вышла...

"События недели" с Дарьей Давыдовой: в Гусь-Хрустальном районе на борьбу с шелкопрядом вышла тяжелая артиллерия- Сторона шумозащиты. Жители села Павловское требуют оградить их от новой трассы на Суздаль.- Автокладбище. Во Владимире выделили место для складирования брошенных и разбитых машин.- Отрава для гусениц. В Гусь-Хрустальном районе на борьбу с шелкопрядом вышла тяжелая артиллерия.- Первая попытка. Владимирские выпускники сдали единые госэкзамены по основным предметам.- Культовая игра. Во Владимире впервые прошел Чемпионат по спортивным прыжкам через резиночку.- Дружба с нечистью. Житель деревни в Судогодском районе построил избушку для Бабы Яги.