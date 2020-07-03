Генеральный прокурор Франции начнет предварительное следствие в отношении экс-премьера страны Эдуара Филиппа и бывших министров здравоохранения Оливье Верана и Аньес Бюзен.

Генеральный прокурор Франции начнет предварительное следствие в отношении экс-премьера страны Эдуара Филиппа и бывших министров здравоохранения Оливье Верана и Аньес Бюзен.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал телеканал BFMTV, по данным которого на Филиппа, Верана и Бьюзен было подано 90 жалоб, 9 из которых были переданы генеральному прокурору.Жалобы связаны с действиями правительства в рамках борьбы с пандемией COVID-19.1 июля президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку Филиппа с поста главы французского кабинета министров. Его заменил Жан Кастекс.На прощальной церемонии Филипп заявил своему преемнику, что Франция нуждается в открытом уме и твердой руке.