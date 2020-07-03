Апартаменты предлагают приравнять к жилым помещениям. С такой инициативой Торгово-промышленная палата (ТПП) России обратилась к Минстрою

Торгово-промышленная палата предложила признать апартаменты жильем, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо в адрес Минстроя.На данный момент апартаменты — нежилое коммерческое помещение, получить регистрацию там нельзя, можно только получить временную прописку (регистрацию) как в гостинице, но подобное возможно далеко не во всех апартаментах.Многофункциональные помещения с апартаментами законодательно не регулируются, что приводит к нарушению жилищных прав граждан и требований жилищного законодательства.Из-за отсутствия специальных требований к строительству апартаментов их проектируют и строят по правилам, предусмотренным для нежилых зданий, что не обеспечивает безопасности проживания.Например, такие строения могут быть размещены в промышленных или санитарно-защитных зонах. Если прописываться разрешат и там, власти должны будут обеспечить необходимую социальную инфраструктуру — детские сады, школы, больницы.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках работы над общенациональным планом восстановления экономики предложил изменить законодательство, признав апартаменты жильём. По его мнению, у их жителей должно быть право на прописку и снижение стоимости услуг ЖКХ.Сейчас апартаменты составляют около 10-13% всего рынка московской недвижимости, но если в них можно будет прописаться, популярность такого жилья вырастет. Впрочем, как и цены. Пока апартаменты стоят дешевле квартир примерно на 15-20%.