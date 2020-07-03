После аварии на газопроводе в Самарской области региональным СК возбуждено уголовное дело. Как уже сообщалось, в ночь на 3 июля аварийная бригада проводила земляные работы в километре от поселка Верхняя Подстепновка Волжского района. Случайно была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод.

По факту аварии на газопроводе в Самарской области региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Как напоминает ГТРК "Самара", выходящая в эфир на каналах "Россия 1" и "Россия 24", в ночь на 3 июля в километре от поселка Верхняя Подстепновка Волжского района во время проведения земляных работ аварийной бригадой была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод. Таковы предварительные данные прокуратуры.После аварии жители села были экстренно эвакуированы. Это 1640 человек, среди них 367 детей. Некоторые разъехались по дачам, кого-то забрали родственники. 89 человек размещены в пункты временного размещения. Под них оборудовали местный ДК и одну из районных школ.В настоящее время специалисты занимаются отжигом газа в технологических колодцах. Затем можно будет приступать к восстановительным работам. Как заключило следствие, зафиксированы нарушения требований промышленной безопасности, из-за чего и был поврежден технологический газопровод. Затем произошел выброс сырья. Крупный ущерб причинен газоперерабатывающему заводу.После завершения работ газоспасательной службой следственной группой СУ СК РФ по области будет произведен осмотр места происшествия, уточнили в региональном следкоме. Сейчас идет выемка документации для проведения судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и непосредственные участники ремонтных работ. Расследование уголовного дела будет продолжено, отметили в ведомстве.